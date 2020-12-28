Днем, 28 декабря, предновогодние пробки на московских дорогах уже достигли восемь баллов. К вечеру в столице ждут заторы до девяти баллов.Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный Департамент транспорта города.По данным ведомства, движение затруднено на Лужнецкой эстакаде – как по внутренней, так и по внешней стороне, по внутренней стороне 82 километра МКАД и в обе стороны 53 километра. Наблюдаются трудности в движении автомобилей на Северянинском путепроводе, на Большом Каменном мосту, а также на Ленинградском проспекте в сторону центра.Департамент транспорта Москвы рекомендует отложить поездки на личном транспорте до 20:30 часов либо пользоваться городским общественным транспортом.Ранее \\"Комсомольская правда\\" сообщала, что пробки в девять баллов образовались не только в столице. Вечером 28 декабря пробки сковали улицы города Иркутска.