Перед Новым годом россияне на 9 процентов сократили траты, а активность упала на 16%, в сравнении с показателями прошлого года.Регионы, где упали объемы покупок:Санкт-Петербург,Москва,Московская область,Ямало-Ненецкий АО,Чукотский АО,Дагестан,Тыва,Чечня,Еврейская АО,Бурятия.Несмотря на снижение активности, анализ трат показывает, что основные покупки свидетельствуют о подготовке к новогодним праздникам. Спрос на вечерние платья вырос в 2,5 раза, а на клатчи в 1,5 раза. Мужчины в декабре увеличили покупки рубашек (+10%), галстуков (+27%), бабочки (+3%).Чаще стали путешествовать. Самые популярные направления для поездок – это юг России: из Москвы в Краснодар и Сочи и обратно.В два раза больше заказывать горячую еду. В магазинах с полок сметают колбасные изделия, оливки и маслины, рыбные консервы. Это связано с тем, что праздник в этом году большинство россиян будет встречать дома, пишет газета «Известия».На что выросли траты россиян с 17 по 23 декабря:Услуги салонов красоты + 20%,Аренда авто +25%,Связь +21%,Одежда и обувь +12%,Услуги турагентств +11%,Рестораны +8%,Ж/д билеты + 8%,Супермаркеты +7%,Ранее консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева посоветовала, какой подарок выбрать коллеге или близкому человеку, пишет ФАН.