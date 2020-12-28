Скорее всего, к ноябрю следующего года мы уже сможем жить без коронавирусных ограничений. Такое предположение высказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала \\"Россия-24\\".- Когда мы с вами провакцинируем 70% населения, эпидемиологический процесс станет вакциноуправляемым, - сказал он, отметив, что с этого момента уже можно будет отменять ограничения по COVID-19.Ранее Гинцбург рассказал о комбинированной вакцине \\"Спутник V\\" и AstraZeneca. К тому компоненту, который входит в состав AstraZeneca, центр Гамалеи предложил добавить компонент своей вакцины. Таким образом вакцина станет двухкомпонентной и, соответственно, будет давать более длительный иммунитет: не на 3-4 месяца, а, по крайней мере, на два года.- Хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать, - подчеркнул Гинцбург.