В Госдуме оценили решение российских регионов сделать 31 декабря выходным днем. Отдыхать будут на территории всей страны. Северная Осетия самой последней объявила о дополнительном дне отдыха.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала такое единогласие хорошей идеей.- Эта идея распространяется на всех граждан Российской Федерации... Если бы у регионов были бы разные мнения и разные решения, было бы не так радостно, - отметила Бессараб в беседе с RT.Парламентарий также напомнила, что рекомендация сделать 31 декабря выходным днем поступила от президента страны Владимира Путина, он порекомендовал главам регионов принять данное решение.- Когда из уст президента прозвучал призыв, было понятно, что все регионы откликнутся и сделают 31 декабря выходным днём, - добавила депутат.Ранее сообщалось, что практически сразу после заявления Владимира Путина 11 регионов приняли решение устроить дополнительный выходной. К 28 декабря оставалась лишь Северная Осетии.Отдыхать в 2021 году будем с 1 по 10 января, сообщает телеканал \\"360\\".