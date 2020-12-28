Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых выразили готовность активизировать координацию шагов на международной арене.«Выражена также готовность активизировать координацию шагов в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабе», - говорится в сообщении пресс-служба Кремля.Отмечается, что главы государств будут и дальше оставаться в постоянном рабочем контакте. В ходе телефонного разговора были также отмечены «эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», а также подчеркнута важность «кооперации при разработке и производстве вакцин».В своей беседе руководители стран подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям», в частности реализации крупных совместных проектов в энергетике и промышленности.«Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в уходящем году», - подчеркивается в сообщении пресс-службы.В понедельник, 28 декабря вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему в России не ввели повторный локдаун. Она также сообщила, что в большинстве регионов ситуация с COVID-19 стабилизируется.