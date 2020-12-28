Россияне переходят на благородные алкогольные напитки. Продажи вина (41,2 млн декалитров) выросли на четыре процента, шампанского (10,8 млн дал) на пять процентов по итогам трех кварталов 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.Продажи настоек, рома, виски и пива выросли на 5–15%, в сравнении с тем же периодом 2019 года. Спрос на водку (54,3 млн дал) не изменился, а на коньяк (8,3 млн дал) снизился на 1 процент.Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович уверен, что смешение фокуса с крепкого алкоголя на слабый - это результат проводимой государством политики в области снижения потребления спиртного. На протяжении последних лет ведется активная кампания в поддержку российской винодельческой промышленности, потребители стали больше знать про отечественные вина и чаще выбирать именно их, пишет газета \\"Известия\\".Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов 2020 года. В пятёрку самых трезвых регионов России вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия,сообщает RT.