Комбинация российской вакцины \\"Спутник V\\" и препарата AZD1222, разработанного биофармацевтической компанией AstraZeneca, может давать до двух лет иммунитета от коронавирусной инфекции.Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российские ученые предложили добавить к AZD1222 компонент своей вакцины. Это позволит зарубежному препарату поднять напряженность иммунитета, возникающего в результате использования вакцины и продлить срок защитного действия вакцин, сказал он в эфире телеканала \\"Россия 24\\".По словам Гинцбурга, клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины будут гораздо лучше образовываться и, как результат, дольше защищать.\\"И вакцина, совершенно очевидно, будет защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года\\", — заявил глава Гамалеи.Он добавил, что потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально доказать защитные свойства комбинированного препарата.На днях центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Представители AstraZeneca отметили, что такое сотрудничество повысит качество совместного продукта.