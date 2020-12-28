Таганский суд Москвы заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников АО «БТА Банк». В настоящий момент они скрываются от правосудия. Суд приговорил их от 10 до 15 лет лишения свободы.Об этом сообщила kp.ru Генпрокуратура РФ. Бывших председателя совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова, председателя правления Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко признали виновными в мошенничестве, легализации имущества, полученного в результате совершения преступления, а также причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой.По данным следствия, экс-сотрудники АО «БТА Банк» в 2006-2009 годах похитили более 58 млрд рублей, принадлежавших организации.«С этой целью они выдавали кредиты под залог земельных участков, приобретенных на заемные денежные средства», - говорится в сообщении.Затем Аблязов и соучастники организовали незаконное прекращение действия договоров ипотеки, рассказали в ведомстве.«В результате банк лишился возможности обращения взыскания на предметы залога, а злоумышленники распорядились имуществом по своему усмотрению, в том числе реализовав третьим лицам», - сообщили в Генпрокураторе.Также соучастники на основании договоров цессии передали своим подконтрольным компаниям права требования денежных средств по ряду кредитов, выданных АО «БТА Банк». В результате указанные компании получали причитавшиеся банку деньги.Сейчас обвиняемые скрываются за пределами России, в их выдаче отказано. Уголовное дело рассмотрено по существу в отсутствие подсудимых, которые уклоняются от явки, пояснили в ведомстве.В Генпрокуратуре добавили, что наложены аресты на недвижимость, счета и активы Аблязова. Общая сумма арестованного имущества оценивается боле чем в 24 млрд рублей.Суд приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы, Кононко – к 10 годам лишения свободы, Параскевич – к 12 годам лишения свободы. Ерещенко и Удовенко осуждены на 3 годам лишения свободы каждый. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.