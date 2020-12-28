В России продлили ограничения по авиасообщению с Великобританией. Рейсы приостановлены до 12 января следующего года включительно.Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Приостановку авиасообщения ввели 22 декабря, она действовала неделю. Помимо этого пассажирам, прибывающим из Великобритании и Северной Ирландии, нужно было соблюдать карантин в течение двух недель.В стране сообщили о 41 385 новых случаях заболевания COVID-19 в понедельник, это рекорд с начала пандемии.Напомним, 20 декабря в Соединенном Королевстве заявили, что обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции VUI-202012/01. Он на 70% более заразен, чем обычный SARS-CoV-2. В связи В Лондоне ввели жесткие ограничения: общепиту запретили принимать клиентов (только торговля навынос и доставка), отменены массовые публичные мероприятия, запрещены сборы более шести человек и т. дО подтвержденных случаях заражения новым штаммом уже сообщили в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР и т. д.Многие страны приостановили транспортное сообщение с Великобританией. Ранее \\"КП\\" публиковала полный список.