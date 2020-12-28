Пенсионный фонд России (ПФР) начал перечислять выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь. Все выплаты планируется авансировать до конца года.«Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года», - рассказали в ПФР.В ПФР отметили, что с пятницы прошлой недели, отделения начали перечислять средства \\"Почте России\\". С сегодняшнего дня - в кредитные организации, в том числе Сбербанк.По словам ведомства, некоторые пенсионеры, получающие выплаты через банк, могут увидеть зачисление средств за январь с завтрашнего дня.Для пенсионеров, получающих выплаты через \\"Почту России\\", доставка за 3 января организуют 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января доставка пенсий почтовыми отделениями будет идти по привычному графику.\\"До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января\\", - заключили в Пенсионном Фонде.Напомним ранее Владимир Путин рассказал о новогодних выплатах для детей. Пять тысяч рублей получат родители на каждого ребенка до семи лет.