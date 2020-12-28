Видеохостингом YouTube пользуются 57% населения России. При этом страна оказалась в пятерке государств, которые наименее зависимы от мировых интернет-ресурсов.Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора со сслыкой исследование Научно-технического центра ФГУП \\"Главный радиочастотный центр\\".\\"В государствах с высокой долей пользователей интернета, более 75% численности населения, Россия занимает второе место (среди наименее зависящих от глобальных платформ). Это объясняется наличием качественных собственных сервисов: большой популярностью пользуются отечественный поисковик и социальные сети», - поясняется в сообщении.В ведомстве отметили, что YouTube не имеет прямого конкурента в России. Поэтому пока является незаменимым.«Им пользуются 70% российских интернет-пользователей (57% населения)\\", - отметил Роскомнадзор.По мнению ведомства, с появлением востребованного аналога зависимость россиян от зарубежных интернет-платформ снизится еще больше.Ранее Роскомнадзор предложил российским IT-компаниям создать отдельные видеохостинги для российских СМИ. По мнению ведомства, это позволит избавить российские СМИ от цензуры Google.