Компания Nord Stream 2 закончила прокладку части трубопровода \\"Северный поток — 2\\" в экономической зоне Германии. Длина отрезка составила 2,6 километра. Работы начались 5 декабря, разрешение на строительство было выдано до конца месяца.Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на компанию, пишет РИА «Новости». В агентстве отметили, что Nord Stream 2 еще ожидает прокладка труб в водах на территории Дании. Их могут начать в середине января следующего года. По плану работы будет вести трубоукладчик \\"Фортуна\\" при поддержке строительных судов \\"Балтийский исследователь\\", \\"Мурман\\" и других.Напомним, о возобновлении строительства газопровода \\"Северный поток - 2\\" стало известно 11 декабря.Ранее директор Фонда нацэнергетической безопасности Константин Симонов пояснил, что происходит со стротельством газопровода. По его мнению, он будет достроен к концу 2020 года и нет причин для спешки.