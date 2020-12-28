Члены Совета Безопасности Российской Федерации не могут иметь двойное гражданство и зарубежные счета. Соответствующий указ подписал глава России Владимир Путин.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Данным распоряжением президент вносит изменения в положения о Совете безопасности и его аппарате. Согласно нему заместителем председателя Совбеза, его секретарем и членами могут быть россияне, \\"не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа», который подтверждает право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства\\".Кроме того вышеперечисленным служащим запрещено \\"открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России\\".На днях заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов рассказал, что статистика опровергла вымыслы о \\"тотальной российской угрозе\\" в информационном пространстве. Доля кибератак из США достигает 75%.