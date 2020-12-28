Жительница Тюмени пыталась продать в рабство свою маленькую дочь за один миллион рублей.Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, женщина намеревалась прилично заработать деньги даже привезла малышку для сделки в Москву.- По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в сети Интернет информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. За продажу ребенка она потребовала один миллион рублей, - рассказала Иванова.Теперь на жительницу Тюмени завели дело по статье \\"продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии\\".Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятелсьтва такого необычного поступка матери, а также тех, кто намеревался купить ребенка. В скором времени женщине предъявят обвинение.