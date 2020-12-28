В Москве за минувшие сутки скончались еще 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Таким образом общее число жертв болезни в столице превысило отметку в 11 тысяч, достигнув 11 064. Об этом 28 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.Как писал сайт kp.ru, московские врачи продолжают выявлять заболевших ковидом, за последние сутки подтверждено 6253 новых случаев заражения. Среди них: 5,3% - люди старше 80 лет, 12,1% - дети, 38,2% - от 18 до 45 лет. Тем временем, общее число пациентов, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 609 770.Напомним, чтобы сократить риски распространения коронавируса гражданам стоит соблюдать простые рекомендации: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом. А в случае проявления симптомов простуды