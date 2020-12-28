Американские врачи из клиники Майо предупредили о новых необычных симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса.- covid-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, в том числе потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею, - говорится в сообщении специалистов, слова которых приводит Daily Express.Исследователи отметили, что эти признаки болезни не относятся к самым распространенным и могут длиться всего один день. А диарея и тошнота обычно возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи.Также специалисты напомнили, что тошнота как симптом может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, в том числе о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии у человека. Что касается тошноты при коронавирусе, то за ней, вероятнее всего, последуют кашель, поднимется температура, больной потеряет вкус и обоняние.