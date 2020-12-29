На Украине депутат Верховной рады, сопредседатель фракции \\"Оппозиционная платформа — За жизнь\\" Вадим Рабинович заявил, что отказ властей страны от российской вакцины против коронавируса \\"Спутник V\\" нацелен на \\"уничтожением народа\\".- Я вам по-людски скажу еще: если мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа, — сказал парламентарий в эфире телеканала \\"112 Украина\\".Ранее председатель политсовета партии \\"Оппозиционная платформа - За жизнь\\" Виктор Медведчук приезжал в Москву. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он \\"проделал титаническую работу\\", считает Рабинович. Тогда украинский политик обсудил вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.Напомним, российские ученые первыми в мире создали вакцину от covid-19. Сыворотка показала свою эффективность в борьбе с вирусом и безопасность для людей.