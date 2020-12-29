Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, которые были введены 45-м президентом государства Дональдом Трампом против мигрантов на южной границе страны. Об этом заявил избранный президент Америки Джо Байден.- Нам доложили о том, какие шаги мы должны предпринять, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе. Мы будем работать <...> чтобы откатить ограничения Трампа, - сказал он, выступая перед журналистами.