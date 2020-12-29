Правительство Украины приняло решение отменить льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2021 года. Об этом стало известно на внеочередном заседании кабмина, трансляция которого велась в YouTube.- Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей на уровне 1,68 гривны кВ/ч с НДС, - сказал во время своего выступления новоназначенный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.