Избранный американский президент Джо Байден заявил о \\"стратегических вызовах\\" со стороны России и Китая. Об этом политик сообщил во время своего выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), трансляция велась на канале NBC в YouTube.- Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые нам предстоит проводить, чтобы у нас появилась возможность оказаться в наиболее сильной из возможных позиций для встречи с этими вызовами, - сказал он.