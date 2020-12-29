Последние новости на утро 29 декабря 2020 года: Американские врачи из клиники Майо предупредили о новых необычных симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. По их мнению, covid-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, в том числе потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Исследователи отметили, что эти признаки болезни не относятся к самым распространенным и могут длиться всего один день. А диарея и тошнота обычно возникают до появления респираторных симптомов.Джо Байден намерен отменить ограничения Дональда Трампа против мигрантов. По его словам, новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, которые были введены 45-м президентом страны.Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали первыми в гонке преследования в рамках Рождественской гонки World Team Challenge. Россияне стали лучшими в этом спортивном состязании в пятый раз.В Греции выявлен один случай аллергической реакции на вакцину против коронавируса Pfizer/ BioNTech. Это было нетяжелое проявление аллергии на препарат, врачи быстро и успешно справились с ним.Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем году мир ждут \\"новые вызовы\\", в том числе и \\"новые разновидности коронавируса\\". По его мнению, в 2021 году мировое сообщество должно уделить особое внимание исследованию новых штаммов covid-19.