Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП, в котором погиб человек, снова появится на экранах в 2021 году в сериале Петра Тодоровского \\"Полёт\\". Картина станет первой сериальной премьерой телеканала ТНТ в 2021 году- Это история о том, как один неслучившийся полёт кардинально изменил жизни нескольких человек, - передаёт ТАСС слова пресс-службы телеканала ТНТ.Помимо Ефремова главные роли в сериале играют Оксана Акиньшина и Никита Ефремов. В картине также приняли участие Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и другие актеры.\\"Полет\\" завоевал главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в Брно.Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы. Он пьяным выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице через несколько часов. Сайт KP.ru сообщал, что в сентябре Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы.