В Германии пришлось задержать на 50 минут 23 поезда из-за лебедя, который отказывался покидать другого лебедя, погибшего на железнодорожных путях, сообщила местная полиция.В заявлении на сайте Presse Portal сказано, что 23 декабря пришлось провести \\"особенную спасательную операцию\\" на железной дороге между городом Кассель в земле Гессен и городом Геттинген в земле Нижняя Саксония.Два лебедя оказались на высокоскоростной железной дороге, и одна из птиц погибла предположительно из-за удара током от контактной сети. Второй лебедь не хотел уходить от тела своего спутника, его не могли выманить, и пришлось вызвать пожарных из гессенской коммуны Фульдаталь. К тому моменту из-за скорбящего лебедя остановили 23 поезда, которые ожидали завершения операции.Прибывшие пожарные подняли птицу с помощью специального оборудования и выпустили на реке Фульда.