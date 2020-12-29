Все 150 добровольцев старше 60 лет получили первую дозу вакцины \\"ЭпиВакКорона\\". 89 испытуемых получили уже вторую дозу, сообщили в Роспотребнадзоре.Испытания вакцины на добровольцах старше 60 лет начались 21 ноября. В тот день прививку получили пять испытуемых, а затем они на сутки остались в стационаре под наблюдением врачей. Через 72 часа инъекции сделали всем остальным. Препарат вводили группам по 30-40 человек, всех добровольцев также оставляли на сутки в стационаре.Отчёт о результатах испытаний вакцины \\"ЭпиВакКорона\\" Роспотребнадзор подаст в феврале. Состояние добровольцев будут контролировать ещё полгода, сообщает РИА Новости.Напомним, \\"ЭпиВакКорона\\" стала вторым препаратом для вакцинации от коронавируса, разработанным российскими специалистами. Его создали в центре \\"Вектор\\" на основе пептидных антигенов. До конца 2020 года регионам России передадут более 14 тысяч доз препарата. Его испытывают также на 2 194 добровольцах.