С 10 января наступающего года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» федеральный закон №115. Они значительно расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил в интервью изданию «Прайм» председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.Он объяснил, что благодаря данному закону власти России сократят возможности для налоговых «уклонистов» обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов.- Эта очень актуальная мера в условиях возросших государственных доходов в ответ на удар эпидемии коронавируса на экономику страны, - сообщил эксперт.Михаил Дорофеев подчеркнул, что изменения в федеральный закон не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов: хуже станет только тем, кто вел двойную бухгалтерию, уклоняясь от уплаты налогов.В числе изменений: установление контроля над почтовым переводом денег на сумму от ста тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от этой же суммы денежных средств. Контролирующие инстанции также будут обращать особое внимание на ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.С 10 января 2021 года кредитные организации, которые осуществляют денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если при переводе был превышен указанный в законе лимит средств. Автоматической проверки после этого не последует, однако под пристальным вниманием Росфинмониторинга окажутся те случаи, при которых велика вероятность нарушений.Как ранее сообщал сайт kp.ru, Министерство юстиции России впервые включило пять физических лиц в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Теперь в списке значатся 17 СМИ-иноагентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШок-прогноз на 2021: в России появится министерство Счастья, а деньги начнут раздавать просто такФутуролог и экономист постарались заглянуть в ближайшее будущее нашей страны (подробности)