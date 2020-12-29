Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала, как избежать отеков во время новогодних праздников. Для этого нужно добавлять на стол некоторые полезные продукты. Идеально справятся с задачей зеленый чай с черносливом и апельсинами, а еще стоит заменить консервированный горошек и кукурузу на замороженные. В таком случае тоже можно избавиться от «лишней воды».- Вместо скорой и сладкой газировки поставьте на стол полезный напиток. Он поможет наладить пищеварение, ускорит распад алкоголя и справится с отеками, - отметила Анжелика Дюваль в беседе с Ридусом.Рецепт полезного чая:Зеленый чай – 2 ст.ложки,Горячая вода – 1 литр, для заваривания.Чернослив – 100 гр, обдать кипятком.,Апельсин – 3-4 кружка,Натертый имбирь – по вкусу,Мята – 1-2 веточки.- Стоит отказаться от хлеба во время застолий, так как он приводит к брожению и повышенному газообразованию. А еще стоит убрать консервацию, отдав предпочтение свежезамороженным смесям, - советует диетолог.Для сладостей и домашней выпечки лучше устроить отдельный день. Их не стоит смешивать с основными блюдами.А еще не стоит забывать про правильный питьевой режим.- Отеки — это не переизбыток жидкости, а, наоборот, ее недостаток. Не стоит выпивать разом литр воды. Порция за раз не более 200 миллилитров, иначе слишком большая нагрузка на почки. Такая вода обмену веществ не поможет, — подчеркнула эксперт.Перед праздниками не стоит сидеть на диете и изнурять себя голодом.Разгрузку лучше сделать после вечеринки. А начинать каждую трапезу рекомендуется с овощей.- 150-200 гр.салата из свежих овощей без майонеза могут перед основным блюдом помогут не переесть. Салат насытит организм клетчаткой и витаминами, а также обеспечит чувство сытости, — подчеркнула Дюваль.