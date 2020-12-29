Даже если ситуация с доходами бюджета России в грядущем году ухудшится, власти не намерены повышать налоги. Об этом сообщил во вторник, 29 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос журналистов, могут ли быть рассмотрены варианты увеличения налоговой нагрузки на экономику в случае ухудшения ситуации в экономике государства.- Это не будут налоговые дополнительные обременения, мы уже, мне кажется, очень серьезно провели такие маневры, надо пыл немного сбавить. На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно не будем планировать увеличение налоговой нагрузки. Если ситуация с доходами бюджета ухудшится, будем либо заимствовать, либо будем осуществлять траты из ФНБ, - заверил глава ведомства.Он отметил, что дополнительный стимул экономики в 2021 году запланирован в объеме более одного триллиона рублей. По словам Антона Силуанова, этого будет достаточно, поскольку увеличение может оказать негативное влияние на стоимости государственного долга.Министр финансов России отметил также, что не видит необходимости корректировать бюджет государства на наступающий года даже в условиях второй волны пандемии коронавирусной инфекции. При этом точечные изменения в бюджет правительство может вносить без проведения поправок через парламент.Как ранее сообщал сайт kp.ru, с 10 января 2021 году в России начнут действовать изменения в «антиотмывочное» законодательство. Данные поправки в 115-ФЗ должны расширить список подпадающих под контроль финансовой разведки действий россиян и организаций с денежными средствами.