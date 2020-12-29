Россияне стали реже покупать мандарины, шампанское и красную икру. Аналитики подсчитали, что в преддверии Нового года продажи традиционных продуктов сократились.Так, продажи мандаринов в период с 1 по 23 декабря сократились на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом средняя цена за килограмм этих фруктов составила 94 рубля, что на 7% выше, чем годом ранее.«Средняя цена шампанского в декабре 2020 года — 410 рублей за бутылку. Средняя цена выросла на 31%, продажи упали на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — приводит результаты исследования ОФД «Такском» RT.Аналитики также отметили, что цены на красную икру в этом году поднялись на 2% (цена за банку 630 рублей), а продажи снизились 6%.Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что такое явление может быть связано, в частности, с отменой кооперативов по всей стране, передает Москва 24.«Как правило, на корпоратив закупается и алкоголь, и фрукты, которые всегда остаются. Конечно, сокращение корпоративов, возможных встреч — это тоже фактор. Наверняка 2021 год все восстановит: и традиции, и объёмы потребления», — отметил эксперт.Напомним, ранее руководитель Центра изучения регионального и федерального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что в последнюю неделю уходящего года ожидается всплеск продаж такого традиционного напитка как шампанское. По его словам, в этом году россияне могут выпить даже больше игристого вина, чем обычно.