Пришедший в негодность большой мост в Китае уничтожили с помощью контролируемого взрыва за несколько секунд. Длина переправы через реку Сянцзян в китайском городе Чанша составляла около 760 метров. Эффектный взрыв успел заснять на видео местный канал New China TV.На кадрах видно, как части длинного моста, в том числе опорные столбы, на которые опиралось дорожное полотно, разлетаются и падают в реку от мощного взрыва. Кроме того, ломается и прибрежная часть автомобильной переправы. Как видно на видеозаписи, детонация взрывчатки началась от середины моста к его краям. На полное уничтожение старой переправы ушло не более десяти секунд.Когда пыль осела, стало видно то, что осталось от переправы: ее середина полностью ушла под воду, но на берегу остались обломки дорожного покрытия.До уничтожения старого моста недалеко от него возвели новую переправу, которую также показали на видео. Новый мост немного длиннее взорванного предшественника, а также имеет больше полос для транспорта.