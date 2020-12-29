В Министерстве иностранных дел России назвали главные итоги 2020 года. Среди основных внешнеполитических достижений ведомство напомнило об организации возвращения россиян на родину после закрытия границ из-за пандемии коронавируса и о 75-летии победы в Великой отечественной войне.- Важнейшим направлением работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стала организация возвращения на Родину свыше 300 тысяч российских граждан и предоставление экстренной помощи тем из них, кто, находясь за границей, попал в сложную жизненную ситуацию, - сказано в заявлении на сайте МИДа.Также в традиционном подведении итогов министерство напомнило о праздновании 75-летия окончания Второй мировой войны и годовщины создания Организации Объединённых Наций. Отмечается, что Россия в соавторстве с 43 государствами подготовила резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, по которой 1 декабря прошло торжественное заседание в память о жертвах войны. 24 июня в Москве прошли торжественные мероприятия при участии глав иностранных государств и Парад Победы с зарубежными армиями.