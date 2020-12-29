Эксперты AliExpress Россия выяснили, какие товары чаще всего искали жители страны за уходящий 2020 год. Оказалось, что лидером по запросам россиян на платформе в этом году тали женские платья. Отечественные пользователи искали товары из этой категории более 150 миллионов раз, сообщает пресс-служба AliExpress Россия.Самыми популярными моделями среди россиянок стали вязаные платья с высоким воротником, платья-футляры, платья с короткой юбкой на тонких бретелях, а также модели с открытой спиной.Второе место в топе наиболее частых запросов заняли серьги – данные аксессуар искали более 95 миллионов раз. Свое предпочтение пользователи отдали серьгам-гвоздикам, клипсам с кистями и каффам, а самыми популярными материалами для сережек стали жемчуг, акрил, металл, нержавеющая сталь и серебро.На третьем месте оказались смартфоны, по которым за год на AliExpress Россия было сделано более 76 миллионов запросов. Наиболее популярным ценовой диапазон – от 16 до 22 тысяч рублей, а самые востребованные модели - Xiaomi POCO X3 NFC, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro. У Xiaomi даже образовался отдельный поисковый запрос, ведь смартфоны данной компании искали около 37 миллионов раз.В пятерку лидеров также вошли женский сумки и худи, которые искали 66 и 52 миллиона раз соответственно.Интересно, что недалеко от списка лидеров оказался запрос по слову «Наруто». Товары с логотипами и другими символами этого популярного аниме и манги искали более 29 миллионов раз. Пользователи также часто покупали цветные контактные линзы, повязки и перчатки, которые носили герои культового аниме-сериала. Еще 25 миллионов запросов было по словам «алмазная мозаика». Аналитики объяснили популярность этих запросов ростом интереса к товарам для хобби в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.Ранее специалисты российского AliExpress выяснили, что в период с начала ноября по 15 декабря этого года количество покупок пульсоксиметров в стране выросло в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.