Руководители и сотрудники российских компаний рассказали, какие изменения в работе произошли у них в этом году. Так, 60% опрошенных признались, что благодаря введенному из-за коронавируса удаленному режиму сотрудники стали продуктивнее работать.При этом 56% респондентов отметили, что на уделенке интенсивность их работы повысилась. А вот 27% рассказали, что с переходом на удаленку в их работе ничего не изменилось. 17% добавили, что на дому интенсивность работы даже уменьшилась, передает RT со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24».Помимо этого 65% опрошенных добавили, что из-за перевода на дистанционный формат, коммуникация в их коллективе не ухудшилась. А еще 77% добавили, что в 2020 году количество споров и конфликтов в коллективе сократилось.В опросе приняли участие более 1,3 тысячи компаний с такими направлениями как IT, строительство, маркетинг, PR, консалтинговые услуги, реклама и образование.Напомним, ранее проведенное исследование показало, что 41% россияне не хотят возвращаться с удаленки в офисы. К концу число желающих остаться работать дистанционно навсегда увеличилось в два раза по сравнению с данными на весну текущего года, передает телеканал «360».