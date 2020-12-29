Российские власти искренне хотели бы нормализовать отношения с Украиной, однако пока что они не видят соответствующей политической воли украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в ходе беседы с журналистами во вторник, 29 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.- Пока что мы не наблюдаем какой-то политической воли к нормализации наших взаимоотношений, хотя мы бы этого очень хотели. Пока, к сожалению, не видно и политической воли к реализации минских соглашений и парижских договоренностей, - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.Дмитрий Песков объяснил, что необходимы, по меньшей мере, начальные предпосылки для соответствующего разговора на высшем уровне. Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что российская сторона заинтересована в нормализации отношений со всеми своими соседями, в том числе и с Украиной.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, почему его страна не может выйти из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Глава государства заявил, что это связано с привязкой данных договоренностей к санкциям против России. При этом Зеленский добавил, что при возможности вышел бы из соглашения.