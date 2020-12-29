Терапевт Людмила Лапа назвала объем алкоголя, который можно безопасно употребить за время новогодних каникул. Если это вино или шампанское, то в совокупности полторы бутылки. Если крепкий алкоголь, то допустимая норма 0,5 литра.Лучше отдавать предпочтение алкоголю, который не содержит пшеничный спирт и примеси.- Это может быть рисовая водка, либо текила, которая не имеет аналогов. Она обладает хорошими вкусовыми качествами, не так действует на голову, менее токсична и ее не выпьешь много, - отметила врач в беседе с NEWS.ru.А вот коньяк покупать в предновогоднее время опасно, так как в магазинах появилось очень много подделок.- Содержащиеся в нем дубильные вещества могут спровоцировать аллергическую реакцию или отек, - отметила Лапа.Водка менее токсична и содержит минимальное количество всевозможных веществ.Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов 2020 года. Самыми непьющими признаны Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, сообщает RT.