Сменить работу в 2021 году не против более 80% россиян. Об этом сообщили в Роструде по итогам проведенного исследования.Оказалось, что 68% опрошенных хотят занять в 2021 году более перспективное и высокооплачиваемое место, а 17% ищут дистанционную работу. 57% респондентов признались, что активно мониторят рынок труда, 35% иногда заходят на сайты по поиску работу и еще 8% назвали себя пассивными наблюдателями.«Многие связывают новую работу со сменой формы занятости: например, хотят трудиться дистанционно, что следует из опроса. Это говорит о том, что даже после снятия всех ограничительных мероприятий формат удаленной занятости будет очень востребован», - цитирует представителя ВНИИ труда «Российская газета».Отмечается также, что 47% от желающих сменить работу хотели бы остаться трудиться по своему профилю, а вот еще 40% хотят кардинально сменить сферу деятельности.Напомним, с 1 января 2020 года в силу вступают нововведения в сфере дистанционной работы. К примеру, с Нового года работники смогут дистанционно подписывать почти любые кадровые документы простой электронной подписью, передает РИАМО.