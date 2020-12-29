Болевые ощущения являются один из главных признаков того, что с организмом не все в порядке. Для блокировки боли ученые изобрели множество препаратов, однако большинство из них оказывает негативное влияние на здоровье человека. Поэтому немецкие специалисты решили найти новый метод избавиться от болевых ощущений.Во время своего эксперимента ученые обнаружили очень странный, но тем не менее работающий метод. Его суть заключается в том, что уменьшению болевых ощущений способствует нанесение других повреждений организму, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале BMC Neuroscience. Одним из авторов исследования стала ученый Елена Енакс-Крумова.В подопытную группу вошли 23 человека, возраст которых составлял около 23 лет. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого добровольцам причиняли боль с помощью электродов. Одновременно с этим на них воздействовали сильным холодом, а все изменения в активности головного мозга эксперты фиксировали с помощью специального медицинского оборудования.Оказалось, что при воздействии холода добровольцы, которые принимали участие в исследовании, намного меньше чувствовали боль от электродов. Ученые предполагают, что с помощью одного источника боли можно значительно ослабить ощущения другого. Дело в том, что мозг человека, получая сигнал от второго источника боли, как бы «забывал» о первом.