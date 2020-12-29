Российского гражданина задержали на территории Польши по подозрению в руководстве преступной группой. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил в ходе беседы с журналистами представитель министра координатора польских спецслужб Станислав Жарын.- Агентство внутренней безопасности задержало россиянина, которого подозревают в руководстве преступной группой. Из материалов специальных служб следует, что он несет ответственность за налоговые махинации при фиктивной торговле топливом, - рассказал пресс-секретарь министра.Станислав Жарын объяснил, что преступный механизм, который использовала незаконная группа, заключался в уклонении от уплаты налогов на дизельное топливо. Так, по информации спецслужб Польше, организация, в которой работал задержанный гражданин России, не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения, а также давала им ложную информацию в поданных налоговых декларациях и использовала фиктивные счета-фактуры.По заявлению правоохранительных органов Польше, своими действиями преступная группа нанесла бюджету государства ущерб на сумму не менее 12 миллионов злотых, то есть примерно 3,2 миллиона долларов. Обвинения в общей сложности предъявили трем лицам.