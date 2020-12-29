Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России характеризуется как стабилизирующаяся. В 77 регионах государства он стабильна уже в течение пяти недель, сообщила во вторник, 29 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова.- Это неплохой признак, но увеличивается число контактов, торговых центров - все сказывается на заболеваемости у работников транспорта и торговли. Крайне важно соблюдать все меры предосторожности, - подчеркнула главный санитарный врач России.Анна Попова сообщила, что в настоящее время более миллиона жителей страны находятся под наблюдением из-за подтвержденных контактов с заразившимися коронавирусом. Значительно усилен контроль за соблюдением ими самоизоляции, как со стороны Роспотребнадзора, так и со стороны органов внутренних дел.Напомним, за минувшие сутки на территории РФ медики выявили еще 27 002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране инфекцию подхватили 3,1 миллиона человек.ПО ТЕМЕ\\"Контактировал с зараженным\\": наш корреспондент ушел на самоизоляцию после второй прививки от коронавирусаНеприятных или болезненных ощущений он не чувствует (подробности)