Примерно 98 процентов тестов для диагностики коронавирусной инфекции на территории России выполняются за 48 часов, 26 процентов анализов делают менее чем за 24 часа. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Главный санитарный врач страны отметил, что ведомство нашло нарушения в 88 из 435 проверенных лабораторий, где проводят тесты на коронавирус. Работа лабораторий в Коми и Амурской области, которые исследовали COVID-19, приостановлена из-за грубейшего нарушения правил.