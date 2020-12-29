Примерно 98 процентов тестов для диагностики коронавирусной инфекции на территории России выполняются за 48 часов, 26 процентов анализов делают менее чем за 24 часа. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, Роспотребнадзор сформировал запас в семь миллионов тестов на коронавирус для проведения диагностики в январе.Главный санитарный врач страны отметила, что ведомство нашло нарушения в 88 из 435 проверенных лабораторий, где проводят тесты на коронавирус. Работа лабораторий в Коми и Амурской области, которые исследовали COVID-19, приостановлена из-за грубейшего нарушения правил.- Мы усилили контроль за лабораториями. Только за последние две недели проверено 435 лабораторий, это почти половина всех лабораторий, которые задействованы в этой работе. Нарушения выявлены в 88 из них, - сообщила Анна Попова.Ранее глава Роспотребнадзора также сообщила, что эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России характеризуется как стабилизирующаяся. В 77 регионах государства она стабильна уже в течение пяти недель.