Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о том, что включение физических лиц в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, может нести риски или негативные проявления.- Минюст действительно предпринял действия в соответствии с измененным законом, - зявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях такого расширения перечня СМИ-иноагентов.- Сейчас пока рано делать выводы о каких-то рисках, пока идет накопление практики правоприменения, - добавил глава пресс-службы президента России.Ранее сайт KP.ru сообщил, Министерство юстиции России впервые включило пять физических лиц в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В него вошли Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович и Савицкая Людмила Алексеевна.