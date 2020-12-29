28 декабря умер солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля \\"Лейся, песня\\" Владимир Ефименко. Ему было 66 лет. Трагическая новость появилась на странице ВИА в Instagram. О причине смерти пока не сообщают.- Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда. Твои песни давно стали народными и вошли в \\"золотой фонд\\" российской культуры! Вечная память тебе! - соболезнуют коллеги.Ефименко запомнился слушателем своими культовыми песнями \\"Обручальное кольцо\\", \\"Где же ты была\\" и \\"Родная земля\\". Сам ансамбль \\"Лейся, песня\\" был основан в 1974 году. Ефименко влился в группу только в 1977 и на протяжении четырех лет был солистом ансамбля. Все это время \\"Лейся, песня\\" был одним из ведущих коллективов Советского Союза. Песни, записанные на виниловые пластинки, разошлись по всей стране с тиражом более трех миллионов экземпляров.