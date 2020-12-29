Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут уже начиная с января автоматически получить паспорт вакцинации на портале госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.- Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет, - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Ранее глава Минздрава заявил, что во всех регионах России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса.