Американская актриса Эмма Робертс, звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Королева крика», впервые стала мамой: во вторник, 29 декабря, дочи актера Эрика Робертса и племянница знаменитой Джулии Робертс родила мальчика в госпитале в Лос-Анджелесе. Счастливая актриса и ее возлюбленный Гаррет Хедлунг дали новорожденному, вес которого составил четыре килограмма, имя Родс. Об этом сегодня написало издание TMZ.О том, что Эмма Робертс ждет ребенка, актриса лично рассказала еще в сентябре этого года. Счастливой новостью она поделилась с поклонниками на своих страницах в социальных сетях. Робертс опубликовала несколько фотографий, на которых позировала с заметно округлившимся животом. Эмма и Гаррет начали встречаться в начале прошлого года, до свадьбы дело пока что не дошло.Напомним, в это году впервые стал отцом также британский актер Руперт Гринт, запомнившийся своей ролью Рона Уизли в «Гарри Поттере», впервые стал отцом. У 31-летнего актера и его 28-летней возлюбленной Гринты Джорджии Грум родилась девочка.