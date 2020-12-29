Федеральная служба безопасности России обнаружила преступную схему по хищению бюджетных средств несколькими сотрудниками и преподавателями Российской академии народного хозяйства при президенте РФ.В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что профессорско-преподавательский и административный персонал Института государственной службы и управления РАНХиГС похищал деньги, необоснованно начисляя подчинённым дополнительную зарплату.В следственном управлении ФСБ возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (4 часть 159 статьи уголовного кодекса). Одного из фигурантов задержали во время передачи взятки от подчиненных сотрудников вуза.Ранее сайт KP.ru сообщал, что сегодня, 29 декабря, ФСБ раскрыла вместе с Минюстом США международную группировку наркоторговцев. У преступников в многоэтапной операции изъяли 330 килограмм кокаина, они должны были выручить на продаже наркотиков около миллиарда рублей.