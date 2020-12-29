Власти России расширили список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию государства, представителями руководства силовых и разведывательных структур ФРГ. Об этом во вторник, 29 декабря, говорится в заявлении российского министерства иностранных дел.Данный шаг Москва приняла в ответ на санкции ЕС, введенные из-за предполагаемого «русского следа» во взломе компьютерных систем Бундестага пять лет назад.- В ответ на данные деструктивные действия со стороны Евросоюза Россия решила расширить ответный перечень граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию РФ. Новым фигурантами черного списка стали руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны Германии, - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.В МИД России добавили, что, в случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии, Москва оставляет за собой право на применение дальнейших мер реагирования.Представители российского министерства также сообщили, что неоднократно обращались к Германии с предложением провести на основе якобы имеющихся у нее данных, указывающих на возможность вовлеченности граждан России в инцидент со взломом сетей Бундестага в 2015 году, двусторонние экспертные консультации, однако власти ФРГ проигнорировали данные предложения.