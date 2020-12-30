Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!Вот и наступает долгожданный Новый, 2021 год!Уходящий 2020-ый был полон испытаний, тяжелых и непредсказуемых ситуаций, мелких разочарований. Но мы не поддались трудностям и ЧМЗАП успешно справился с поставленными задачами! Предприятие вышло на новый уровень развития, увеличив и коммерческие и производственные показатели.Желаю, чтобы с изменением даты на календаре все перемены в жизни были только к лучшему и Новый год принес нам всем развития в делах, новых перспектив и финансового процветания.От всего сердца желаю также всем в наступающем году неугасаемых сил, чётких целей, ровной и благополучной дороги к успеху,осуществления грандиозных планов, свершений и побед!В каждой семье свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит. А самое главное, чтобы Вы и ваши семьи были здоровы, родители чувствовали ваше внимание, а каждый ребёнок знал, что он любим!!!С праздником! С Новым, 2021 годом!Генеральный директор ПАО «Уралавтоприцеп»Филатов Валерий ИвановичМатериал предоставлен ПАО «Уралавтоприцеп»