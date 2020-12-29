Глава Сбербанка Герман Греф считает, что пандемия коронавирусной инфекции может быть преодолена к июню 2021 года, однако последствия эпидемии никуда не исчезнут. Такое мнение он выразил в интервью агентству ТАСС во вторник, 29 декабря.- Вероятнее всего, хвост коронавируса перейдет на первою полугодие. Но в своих прогнозах я оптимистичен, и полагаю, что к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя ее последствия никуда не исчезнут, - объяснил свою точку зрения Герман Греф.Несмотря на это, подчеркнул он, риски в мире все еще велики: так, выросли и активно развиваются геополитические риски и макроэкономические противоречия.- В целом ряде государств заметно увеличился долг, никто не ответит, где тот предел, который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации. Риск очень большой, - отметил глава российской кредитной организации.По мнению Грефа, в настоящее время ни одно государство не сумело в полной мере приспособиться новому цифровому и технологическому состоянию общества, что является серьезным вызовом в современных условиях жизни.