Крабовые палочки - один из тих продуктов, чье качество постоянно вызывает сомнение. Специалисты Роскачества проверили марки крабовых палочек и выяснили, какие из наиболее полезные и безопасные.Как показало исследование, крабовые палочки - не проблемный продукт для российского рынка. В наших магазинах есть множество качественных и тем более безопасных продуктов. Но первые попавшиеся брать все равно не стоит. Эксперты советуют сначала изучить состав крабовых палочек. Они должны содержать как можно больше белка (не менее 8–10 %) и как можно меньше углеводов (не более 14 %).Всего в исследовании приняли участие семь брендов. Образцы проверяли на наличие патогенных микроорганизмов, токсичных элементов и консервантов. Как оказалось, все марки соответствуют требованиям Роскачества. Хотя еще три года назад, когда проводилось предыдущее исследование, у некоторых марок были обнаружены сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные бактерии).