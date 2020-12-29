Российская сторона пока что не получила гарантий соблюдения Договора об открытом небе его участниками, поэтому судьба соглашения остается под большим вопросом. Москва примет жесткие меры, если участники ДОН пойдут на «поводу» у США, заявил во вторник, 29 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Он назвал «невразумительной» первую реакцию государств-участников Договора на требования российской стороны четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств по данному соглашению.- Таким же невнятным был и ответ на второе наше требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над территориями стран-участниц, включая размещенные на этих территориях объекты государств, которые не являются участницами договора. У нас есть информация о том, что США очень этого не хотели бы и добиваются, чтобы их союзники препятствовали этому. Мы предупреждаем, полутона здесь неприемлемы. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, то наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать, - подчеркнул Сергей Лавров.Напомним, что Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу в конце ноября текущего года. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что власти страны намерены добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами обязательств по соглашению. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выход американской стороны из ДОН делает договор нежизнеспособным.